In una conversazione con Voetbal International, il noto agente ha confessato di non aver avuto contatti con il suo assistito per un po'. L'ultima cosa che l'agente del centrocampista ha sentito, infatti, è che Ihattaren vorrebbe smettere di giocare a calcio. Un'indiscrezione circolata nelle scorse settimane e smentita da Rising Ballers, ma nuovamente viva nella conversazione tra Raiola e il quotidiano, come si legge:LE PAROLE - L'agente, poi, aggiunge direttamente:DOV'E' - Il PSV racconta a VI come Raiola avesse sconsigliato al giocatore un trasferimento all'estero, fortemente voluto invece dal calciatore. Il talento 19enne non ha fatto nemmeno in tempo ad ambientarsi in Italia che è ripartito improvvisamente per l'Olanda, scomparso e diventato irraggiungibile da settimane. Tanto che nemmeno Raiola ha avuto contatti con lui. Molti altri agenti stanno cercando Ihattaren, dopo che Raiola ha dovuto lavorare sodo per trovargli una sistemazione importante a pochi giorni dalla fine del mercato. VI - si legge - ha appreso dall'entourage di Ihattaren che si trova con la sua ragazza a Tilburg.