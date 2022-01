Marco Lanna, neopresidente della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha commentato le recenti esternazioni di Ihattaren, che ha parlato in negativo dei suoi mesi in prestito alla Sampdoria: "Escludo che il giocatore sia stato abbandonato dalla società, conosco le persone che ci lavorano, anche se prima non c'ero. Gli stipendi non pagati? C'è stato un accordo in area sindacale in cui la Samp ha tolto un ricorso nei suoi confronti, e lui ha rinunciato agli stipendi fino a gennaio". Il motivo del ricorso? "È andato via senza avvisare nessuno, qualche negligenza ce l'aveva anche lui... poteva evitare queste inesattezze, vedremo più avanti cosa si potrà fare per rimediare".