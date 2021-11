Da futuro fuoriclasse a "misterioso caso". Questi i due estremi da cui è passato, nell'arco di pochi mesi, il giovane Mohamed, acquistato dallanell'ultimo giorno di mercato per poi essere mandato in prestito alla, che però non lo ha mai avuto a disposizione. La vicenda dell'olandese è ormai nota. Ad essere un po' meno chiari sono i prossimi sviluppi della situazione, con entrambi i club in attesa di segnali inequivocabili da parte del giocatore in merito alle sue intenzioni per il futuro, dopo la sua improvvisa "sparizione" in patria e le voci di un possibile ritiro dal calcio a causa di una depressione, che ora sembrano essere state allontanate.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna, il club blucerchiato è in stretto contatto con la Juve per capire come risolvere la questione, ma dalla Continassa regna la convinzione di non avere responsabilità per il comportamento di Ihattaren. Intanto dall'arrivano al riguardo le prime dichiarazioni del suo agente Mino, rilasciate a Voetbal International: "Non parlo mai dei miei giocatori, ecco perché non scrivo un libro. Quindi non dirò parole cattive su Mo Ihattaren, se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo avuto nessun contatto per un po'".Guardando avanti, in chiave mercato, torna d'attualità l'ipotesi di un'esperienza fuori dall'Italia: ad aver chiesto informazioni su Ihattaren in estate erano stati anche altri club olandesi come il