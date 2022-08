Di nuovo guai in vista per l'ex giocatore della Juve Mohamed Ihattaren, ora in prestito all'Ajax che però sembra voler interrompere definitivamente i rapporti con il giocatore. Nelle ultime ore infatti, il marocchino è stato coinvolto al centro di alcune indagini che hanno rivelato dei presunti rapporti tra il calciatore e la mafia marocchina. Stando a quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf infatti, i Lancieri avrebbero serie intenzioni di porre fine al prestito dello stesso.