Nuovi aggiornamenti sulla vicenda di Mohamed, centrocampista classe 2002 di proprietà dellaceduto in prestito alla, che ne ha perso le tracce da diverse settimane. Dopo le indiscrezioni relative a un suo possibile addio al calcio a causa di una forma di depressione, sul tema è intervenuto il giornalista olandese Rik(di Algemeen Dagblad). "Ihattaren vuole lasciare la Sampdoria" ha annunciato il cronista tramite il suo profilo Twitter. "Il fatto che voglia appendere le scarpette da calcio, però, non era previsto fino a poco tempo fa e non è stato ancora confermato da fonti attorno all'ex giocatore del. Potrebbe cambiare squadra a partire dal 1° gennaio".