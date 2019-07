Oggi Juventus e Inter si ritrovano in campo ma la sfida tra bianconeri e nerazzurri è iniziata già da tempo fuori dal rettangolo verde. Con Beppe Marotta che da gennaio veste i panni del dirigente nerazzurro e con Paratici rimasto a Torino, calcio e mercato delle due più importanti squadre italiane dipendono dai due 'ex amici' che hanno lavorato per oltre 10 anni assieme e tra i quali, adesso, è sceso il gelo. "Marotta si sente tradito da Paratici, colpito alle spalle per il caso Icardi", scrive La Gazzetta dello Sport. Marotta è convinto che Paratici parli con Wanda già da gennaio, ovvero da poco prima che esplodesse il caso per la fascia da capitano che ha di fatto segnato la fine del rapporto tra Maurito e il club nerazzurri.



VUOLE LA JUVE - L'attaccante argentino vuole la Juventus. Nonostante voci di timide aperture a Napoli e Roma, Icardi non torna indietro e vuole solo vestire la maglia bianconera. Un anno fa disse di no alla Juve ma oggi non farebbe lo stesso anche perché a Milano è un separato in casa. Marotta, inutile dirlo, preferirebbe cederlo a Napoli o Roma, ma Maurito punta i piedi ed il caso si trascinerà verosimilmente fino ad agosto inoltrato. Nel caso in cui Marotta fosse costretto a trattare con la Juve, poi, parlerebbe direttamente con Agnelli e non con Paratici che oggi non incrocerà il suo ex amico. Fabio è in Italia, Marotta è rimasto in Cina. Non a caso, non sono mai stati così lontani.