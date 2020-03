Tornano le voci su Mauro Icardi e la Juventus. L'attaccante argentino può restare al PSG che ha un'opzione da 70 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo al termine della stagione. Mauro ha l'ultima parola e sa che la Juve non a mai smesso di pensarci. I rapporti tra Juve e Inter, o meglio tra Paratici e Marotta, sono freddissimi per questo è difficile pensare ad un Icardi bianconero nel caso in cui tornasse sotto la Madonnina. La tattica della Juve sarebbe quella di trattare con il PSG una volta riscattato. Uno scenario analizzato da FcInter1098 che scrive che, nel caso, sarebbero i bianconeri a fare un favore all'Inter viste che £ai dirigenti interessa solo una cosa: quei 70 milioni di euro che fanno tremendamente gola anche per il bilancio".