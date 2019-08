Il caso Icardi sta scaldando il mercato in queste ultime due settimane di trattative. Il centravanti argentino, infatti, sta vivendo da separato in casa tutto il pre-campionato, ma non per questo sembra voler a tutti i costi una cessione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, la moglie/procuratrice Wanda Nara starebbe spingendo, tramite avvocati, per trovare una soluzione che possa permettere a Maurito di rientrare nel gruppo nerazzurro.



LEGALI - L'Inter e Marotta vorrebbero scongiurare i banchi del tribunale ed i cavilli della legge, così non resta che guardare al mercato. Al momento però, tutto sembra restare immobile, con le solite note pronte ad accogliere Icardi in rosa, ma nessuna al momento con le garanzie necessarie per potersi sbilanciare. La Roma ha Dzeko dalla sua, il Napoli De Laurentiis che più di una volta ha contattato direttamente Wanda e, infine, la Juventus, che resta la favorita nelle preferenze del giocatore, ma che ancora non ha avanzato nessuna proposta ufficiale.