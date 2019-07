Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le due pretendenti più note per Mauro Icardi, Juventus e Napoli, avrebbero avanzato le prime offerte. Quella di De Laurentiis, al momento, sfiora i 60 milioni, una cifra simile alla valutazione che fa l'Inter del giocatore (70). La Juventus, invece, non avrebbe superato i 40-45 milioni, escludendo anche le eventuali ipotesi di scambio gradite all'Inter: su tutti, Paulo Dybala.