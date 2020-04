1









Come riporta l'argentino El Intransigente, la Juventus avrà qualche difficoltà a strappare all'Inter Mauro Icardi. Infatti, sul centravanti del Paris Saint-Germain pende una vera e propria clausola anti-Juve, che Beppe Marotta ha fatto apporre apposta quando ha siglato l'accordo per il riscatto con i parigini. Infatti, la cifra di 70 milioni pattuita, schizzerebbe a 85 qualora Leonardo decidesse di rigirare ai bianconeri Icardi. Uno stratagemma che conferma tutte le intenzioni dell'Inter di non cedere alla rivale il suo ex capitano.