Conte l'ha scaricato, Marotta messo alla porta e Zhang salutato. E ora per Mauro Icardi c'è solo la Juventus. Sì, perché l'estero non è un'opzione presa in considerazione dall'attaccante argentino e anche il Napoli non è tra le preferenze, pur avendo aperto le porte all'affare. Gli azzurri, però, puntano a chiudere il colpo Pepé e Icardi sta passando in secondo piano. Ecco perché, secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, ora c'è solo la Juve, che anche la prima scelta di Icardi.



PARATICI E MAROTTA - Un disegno in linea con il piano di Fabio Paratici, ma che sta complicando la prima estate nerazzurra di Marotta che, senza cessione, fatica ad arrivare agli attaccanti richiesti da Conte, Lukaku e Dzeko. E allora ecco il pugno duro. Non si può arrivare a Dybala? Allora niente sconto, partiamo da 80 milioni per il cartellino. Una controffensiva al piano Juve, che potrebbe cambiarlo solo minimamente. I bianconeri, infatti, vogliono sfruttare l'occasione Icardi, a patto che si riveli tale e quindi molto scontata, anche alla fine del mercato dopo aver ceduto tutti i propri esuberi. I rapporti sono molto freddi, però, e ipotizzare una soluzione in tempi brevi è un’utopia - spiega la Rosea - perché Marotta pensa che l’ex amico-collega Paratici “flirti” con Wanda e Maurito sin da gennaio, mentre da sponda Juve il blitz sull’argentino viene definito una conseguenza della rottura con l’Inter. Lavori in corso.