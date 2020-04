2









"Caso Higuain, Milik c'è"; Tuttosport apre con il caso del giorno, la volontà di Higuain di non tornare a Torino. Poi prosegue: “I problemi di salute della mamma e l’ansia per il virus: il Pipita non vuole tornare a Torino, ipotesi rescissione. Il polacco ha già espresso gradimento per la Juve”.



Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alle parole del ct della nazionale Roberto Mancini: “Rifateci vivere. Il coronavirus è una tragedia, ma è arrivato il momento di ripartire. Il calcio è già sicuro, lo dicono i numeri. Possiamo dare gioia. Scudetto apertissimo: Juve e Lazio favorite, ma occhio all’Inter”.



