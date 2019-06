Tra i temi più delicati in casa Juventus c'è quello legato al futuro di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino non sarà confermato in rosa dal Chelsea e tornerà quindi a Torino: decisione già presa dai Blues e comunicata alla dirigenza bianconera, non ci sarà più spazio per il Pipita a Londra. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve ha già avvisato Maurizio Sarri sulla questione. Il nuovo tecnico avrà solo pochi giorni per decidere se trattenere in rosa Higuain oppure venderlo definitivamente, come vorrebbe la società: Paratici si è attivato, Sarri dovrà rispondere in tempi brevi.