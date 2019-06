La strada che collega Londra e Torino non vede protagonista il solo: fra i nodi da sciogliere c’è anche quello relativo a. Come riporta Tuttosport,: il riscatto del centravanti argentino dopo i sei mesi vissuti a Stamford Bridge è improbabile, ma molto dipenderà dalla scelta del prossimo allenatore dei Blues, che in teoria potrebbe convincere il club a trattenerlo. Nel caso di ritorno a Torino, come vi abbiamo anticipato già dalle scorse settimane su ilBiancoNero.com , Paratici si metterà al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Higuain: anche con Maurizio Sarri, la permanenza di Gonzalo alla Juve è a dir poco complicata.