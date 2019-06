"Gli voglio bene ma dipende da lui": così Maurizio Sarri ha parlato di Gonzalo Higuain, suo pupillo fin dai tempi del Napoli che però non dovrebbe trovare spazio nella sua Juventus. Perché in fondo non dipende solo dal Pipita, ma anche dalla dirigenza bianconera, che da parte sua pensa da tempo alla cessione definitiva del centravanti. Il Chelsea non lo riscatterà e lo stesso Sarri, con le sue parole, ha confermato l'ipotesi di un attacco senza Higuain. "Ci parleremo quando rientrerà": una conversazione che, salvo sorprese, precederà un nuovo addio a Torino di Gonzalo.