Alla Juve è scoppiato un nuovo caso: Higuain. Il padre nella giornata di ieri ha espresso chiaramente il pensiero della famiglia: “La Juve non lo vuole più? È un'invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto”. Un fatto già visto lo scorso anno, in mezzo qualche muro contro muro, compreso quello durante il lockdown, con relative polemiche. Circolano di nuovo le voci circa una presunta volontà di non far ritorno dall’Argentina, non presentandosi in caso di convocazione per il ritiro pre campionato, e rumors che parlano addirittura di una volontà di ritirarsi dal calcio per il Pipita. In tutto questo c'è una sola verità: Higuain non vuole rinunciare al suo stipendio, nemmeno a un euro, ecco perché è diventato una spina per la Juve. LA JUVE - E qui - scrive calciomercato.com - arriviamo al vero nodo del contendere, e alla posizione della Juventus: il club bianconero considera l’attaccante argentino fuori dal progetto tecnico e vuole a tutti i costi liberarsi del suo pesantissimo ingaggio. Un ingaggio che a bilancio in questo esercizio pesa per 18 milioni di euro lordi (7,5 per la nuova stagione, più il residuo di 1,5 della stagione 2019-20, in base all’accordo Covid che prevedeva la restituzione di 2,5 mensilità sulle 4 alle quali i giocatori avevano rinunciato durante il lockdown). In sostanza, se Higuain rinunciasse al suo ingaggio, la Juve potrebbe anche svincolarlo, compensando la minusvalenza che si verrebbe a creare con una mancata uscita alla voce stipendi. Il problema è che, ad oggi, il giocatore non ne vuole sapere. Muro contro muro, ancora.