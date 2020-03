2









Duro editoriale su Il Corriere dello Sport per stigmatizzare la fuga di tre calciatori della Juventus da Torino in piena emergenza coronavirus: Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira. "Ma che brutta figura Higuain e compagni, questa fuga nel cuore della notte, con un aereo privato e un tampone sanitario, negato a qualunque cittadino che non fosse un calciatore famoso"



JUVE - "Che brutta figura Juve, nei giorni in cui il governo avvisa gli italiani che chiunque abbandoni il suo domicilio senza gravi e comprovati motivi - e tra questi non può esserci espressamente il desiderio di andare a trovare i genitori - commettere il reato di inosservanza ai divieti della pubblica autorità. E se questa violazione riguarda chi potrebbe trasmettere il contagio, si aggiunge il resto assai più grave di epidemia colposa". Poi continua: "Peché gli juventini non erano in quarantena? L'isolamento fiduciario è la raccomandazione che il decreto del governo fa a chiunque rientri in Italia da un Paese straniero o raggiunga la propria residenza da una zona a rischio. Se invece all'jnterno di un nucleo familiare o di uno studio professionale o di una squadra di calcio c'è qualcuno che si ammala di coronavirus - è il caso di Rugani - tutti coloro che sono stati a contatto diretto con lui devono essere messi in quarantena, che è un provvedimento tassativo disposto dall'autorità sanitaria". BAMBOCCIONI - "La loro impresa ci consegna una triste consapevolezza, il calcio ha allenato una generazione di bamboccioni milionari convinti di essere sciolti da qualunque vincolo di legge e di correttezza civile, prima che sportiva. Torneranno presto, gli uni e gli altri. E con un gol strapperanno ancora il nostro amore. Ma di fronte alle immagini di un Paese in ginocchio e fiaccato dalle privazioni, lasciateci dire che la loro fuga fa tanta tristezza".