Stamattina vi abbiamo documentato le voci su possibili contenziosi tra Inter e Real Madrid su Achraf Hakimi, per l'impossibilità del club nerazzurro di saldare in tempo i pagamenti al Real Madrid pattuiti in fase di acquisto. Nel frattempo è arrivata a FcInter1908.it la smentita di Alejandro Camano, procuratore di Hakimi: "Voci da Madrid su Hakimi? Quali sono queste voci? Non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro."