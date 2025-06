Caso Gyokeres, l'agente è una furia: 'Lo Sporting ce l'aveva promesso, ho le prove'. Cosa sta succedendo

Calciomercato/Getty

Continua a tenere banco, in Portogallo, il caso relativo al futuro di Viktor Gyokeres . Il bomber dello, sul quale sarebbe molto attiva e interessata la, sta vivendo giorni di tensione a causa delle recenti dichiarazioni del presidente del club Frederico Varandas. Ma riavvolgiamo il nastro.Secondo il quotidiano nazionale A Bola, sarebbe stato confermato l'esistenza di un mandato esclusivo per la cessione dell'attaccante svedese da parte del suo agente. Gyokeres ha infatti una clausola da 100 milioni di euro, ma esisterebbe appunto una promessa tra le parti secondo il quale in caso di arrivo di un'offerta da 60 milioni più di 10 di bonus, il club lusitano lascerebbe partire il classe 1998. Non solo, sempre secondo A Bola, per ogni offerta rifiutata superiore ai 60 milioni di euro, lo Sporting dovrebbe riconoscere il 10% proprio al procuratore del suo numero 9. Una situazione, insomma, che si fa sempre più incandescente.



Gyokeres interviene sui social

L'attacco dell'agente

Il presidente Varandas, però, sembrerebbe invece essere tornato sui suoi passi e si è detto non disposto a cedere il giocatore per 70 milioni, pretendendo invece il pagamento dell'intero ammontare della clausola rescissoria in tripla cifra. Le sue parole, del resto non lasciano spazio ad interpretazioni : “Lo Sporting non esigerà la clausola di rescissione, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Una cosa posso garantirla: Viktor Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando.”Attraverso il proprio profilo Instagram, lo stesso Gyokeres è intervenuto commentando le vicende degli ultimi giorni: "Ci sono tante voci in questo momento, molte delle quali false. Parlerò quando sarà il momento giusto". Con questo messaggio, l'attaccante classe 1999 ha voluto non alimentare ulteriormente i tanti discorsi sul suo futuro e magari rispondere anche alle dichiarazioni recenti del proprio Presidente.Chi, invece, ha voluto passare ai fatti rispondendo in maniera piuttosto netta al presidente dello Sporting è stato proprio il procuratore, ovvero Cetinkaya:In altre parole, una situazione delicatissima. E i colpi di scena non sembrano affatto esclusi.