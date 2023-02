Intervenuto nel documentario Baby Foot, il presidente delJean-Michelha rotto il silenzio sulla vicenda che ha riguardato Sara Bjork, attualmente alla, che nelle scorse settimane aveva denunciato come il club francese non l'avesse pagata per intero durante la sua. Ecco le sue parole: "Forse avremmo dovuto essere più compassionevoli. Ricordo di aver preso in braccio il bambino quando è venuta a trovarmi perché avevamo ottimi rapporti. Pensavamo di aver fatto tutto nel modo giusto, mi sono rattristato per le dichiarazioni di Sara".