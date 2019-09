Incredibile, quasi surreale. Il caso, la multa e il ricorso. Nessuna squalifica per il Camp Nou, ma una multa quasi irrisoria, da 300 euro, per il Barcellona a seguito del caso Griezmann, con la RFEF che si è pronunciata così in merito al contenzioso tra i blaugrana e l'Atletico Madrid riguardante l'importo della clausola rescissoria di Antoine Griezmann. Sanzione simbolica che il Barça non vuole pagare, aprendo una nuova battaglia. Come riferisce Mundo Deportivo, infatti, i catalani presenteranno ricorso al Comitato d'Appello contro la decisione per una questione di principio.