"Il Manchester United ribadisce la sua ferma condanna della violenza di qualsiasi tipo. Come precedentemente comunicato, Mason Greenwood non si allenerà né giocherà per il club fino a nuovo avviso". Questa la nota con cui i Red Devils prendono nuovamente le distanze dal caso che vede coinvolto l'attaccante classe 2001, accusato di aggressione sessuale e minacce di omicidio nei confronti della fidanzata. Il 20enne è in stato di fermo dal 30 gennaio scorso, ed è stato subito escluso dalla rosa della squadra inglese.