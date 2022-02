Se i botti di mercato la hanno fatta da padrona in queste ultime due settimane nel mondo del calcio, un'altra notizia che ha avuto forse un impatto mediatico all'altezza del trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juve, è stato il caso di scandalo che ha visto coinvolto il giocatore del Manchester United Mason Greenwood. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di violenze e maltrattementi inflitte ai danni della sua ex compagna Harriett Robson che, ha condiviso sui social varie foto e video che hanno sconvolto il mondo del web e non solo. Nei giorni precedenti Greenwood era stato trasferito in carcere, dove ci è rimasto fino a qualche minuto fa quando è stato rilasciato su cauzione, come si può apprendere dal comunicato ufficiale della polizia di Manchester che cita: 'Un individuo di vent'anni è stato rilasciato su cauzione'.