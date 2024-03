Giovanni, presidente del Coni, ha discusso con Sky Sport gli sviluppi riguardanti il cosiddetto dossieraggio, coinvolgendo anche il presidente federale Gabriele. Esprime incertezza su un possibile scandalo, ma ammette profonda tristezza nell'apprendere tali notizie. Malagò evidenzia il coinvolgimento di figure del mondo sportivo e calcistico, con alcune voci che parlano a nome della politica. Questo scenario lo lascia non solo rattristato, ma anche preoccupato per l'impatto sulla reputazione dello sport e sull'integrità dei suoi protagonisti, almeno finché non verranno fornite prove concrete.LE PAROLE - ''Non so se può scoppiare uno scandalo, però quando senti certe notizie sei a dir poco rattristato. C'è chi parla poi a nome della politica, c'è una grande tristezza nel vedere che al momento e fino a prova contraria ci sono coinvolti protagonisti del mondo dello sport e del calcio".