Il caso Gomez prosegue. La lite con Gasperini non è sedata e non si placherà nemmeno nelle prossime ore o giorni, con il Papu che sui social ha risposto pubblicamente alle voci. Sarà addio, con tante polemiche e pochi minuti da qui a gennaio. Chi su di lui? Inter e Milan sono alla finestra, studiano l’eventualità e si iscrivono tra le interessate al classe ’88, che al giusto prezzo potrebbe fare al caso di entrambe. Ad oggi è proprio questa la priorità, capire a quale cifra l’Atalanta sarà disposta a cedere il calciatore, ma tutti gli indizi portano a pensare che nessuno ha intenzione di rendere le cose più complicate di quanto già lo siano. I primi sondaggi lasciano intendere che Gomez potrebbe liberarsi dall’Atalanta per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Prezzo interessante, qualora dovesse essere confermato. Un caso che si infittisce e continua a scuotere l'Atalanta, il tutto alla vigilia dell'importante sfida con la Juventus.