CASO GIRAUDO, ORA COSA SUCCEDE?

La sentenza del casoè attesa, non ancora disponibile in forma integrale ma già caricata sul sito ufficiale. Questo potrebbe aggiungere un nuovo tassello versoEra lo scorso 12 marzo quando gli avvocati di Giraudo presentavano al Tar il ricorso. L'ex amministratore delegato della Juventus infatti è statoIl Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso nella giornata di ieri, dichiarando un "difetto di giurisdizione": il testo della sentenza tuttavia non è ancora consultabile.. Così, si aprono due strade: o il ricorso al Consiglio di Stato o il ritorno al tribunale ordinario. Nel tribunale ordinario però Giraudo era già stato e con esiti tutt'altro che felici. Questa volta però potrebbe avere: la sentenza della Corte di Giustizia Europea del dicembre 2023 che va ad avvalorare la tesi di Giraudo. Appellarsi direttamente alla CGUE non è possibile, quello può farlo solo un giudice e il Tar ha deciso di non farlo.