Nella giornata di ieri, il TAR del Lazio ha evidenziato un "difetto di giurisdizione" riguardo al ricorso presentato da Antonio Giraudo , ex amministratore delegato della, radiato dalla FIGC in seguito al caso Calciopoli. Questa decisione ha spinto i legali di Giraudo a presentare un esposto al TAR.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport,Tuttavia, questo procedimento sembra essere stato respinto senza mai essere trattato nel merito."A nostro avviso, c'è un chiaro difetto logico in questa decisione, che non può essere ritenuta in alcun modo condivisibile," ha commentato, avvocato di Giraudo. "La vicenda deriva già da una causa che era stata portata davanti a un giudice del lavoro, e al termine di questo iter era stato rilevato il difetto del giudice ordinario.""C'è un dato che reputo incredibile – ha raccontato il legale –,, senza che alcun giudice sia mai voluto entrare nel merito".Gli avvocati di Giraudo non mirano solo a contestare la radiazione, ma hanno anche l'obiettivo di mettere in discussione i principi sanciti dalla Legge 280 del 17 ottobre 2003, che regola la giustizia sportiva basandosi sul principio di specificità dello sport, piuttosto che sui principi del diritto comunitario., quali sono le opzioni disponibili per gli avvocati di Giraudo? Fondamentalmente, ci sonoda percorrere: la prima consiste nell'impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato. La seconda opzione è quella di riportare la causa di fronte al giudice ordinario, come suggerito dal TAR stesso. Tuttavia, questa volta potrebbero farlo con maggiore solidità, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso dicembre, che ha stabilito chiaramente l'incompatibilità con il diritto europeo di organi disciplinari il cui giudizio non possa essere soggetto ad appello presso la giustizia ordinaria.Esiste anche una sorta di terza via,. Questo potrebbe offrire agli avvocati di Giraudo più possibilità di successo e un maggiore margine di manovra nel raggiungere i loro obiettivi legali.