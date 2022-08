Una ruota che gira, ma sempre nella direzione opposta ai sorrisi. Eccolo,: non solo l'infortunio che l'ha costretto a fermarsi prima dell'inizio ufficiale della stagione, non solo la paura di perdere il Mondiale in Qatar. Ad aggiungersi a tante, piccole, grandi sfortune c'è stata anche la brutta vicenda personale,Secondo quanto riportato dai principali organi di stampa, ieri la Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del centrocampista. Il giocatore aveva denunciato i fatti in QuesturaCome racconta Gazzetta, due giorni prima due o tre persone, presumibilmente di nazionalità francese, si sarebbero presentati alla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri, chiedendo di poter parlare con Pogba.L’episodio potrebbe essere collegato a quanto accaduto nella scorsa primavera in Francia, quando il centrocampista bianconero era stato, con conseguente tentativo di estorsione in cambio di protezione.Anche a Nanterre è stata avviata un'indagine presso l'Ufficio centrale di lotta contro il crimine organizzato: obiettivo, fare luce su minacce e tentativo di estorsione in banda organizzataAnche qui è partito tutto da una denuncia di Pogba, a marzo, dopo un ritiro con la Nazionale.. Paul smentisce, ma il fratello Mathias sostiene di avere le prove. Nel caso in cui venisse tutto confermato, il c.t.dovrebbe prendere posizione.