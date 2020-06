La Fifa si schiera: niente sanzioni per chi dedica un pensiero a George Floyd, uomo ucciso in America da un poliziotto. Il fatto ha aperto il vaso di Pandora sul razzismo, scatenando durissime proteste negli Stati Uniti. Sul tema, tutto il mondo si è unito con messaggi di vicinanza, dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport fino a quello del calcio, condannando l’abuso. Nella scorsa giornata di Bundesliga, sono stati emblematici gli omaggi di Thuram, McKennie, Sancho e Hakimi, per i quali si stava vociferando una sanzione.



LA POSIZIONE DELLA FIFA - L'intervento di Gianni Infantino, presidente della Fifa, è stato chiarificatore: “In una competizione come la Bundesliga, che appartiene alla Fifa, le dimostrazioni di quei giocatori meriterebbero applausi e non punizioni. Tutti noi dobbiamo dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione. Diciamo no alla violenza, in ogni sua forma. La Fifa comprende appieno la profondità dei sentimenti e delle preoccupazioni espressi da molti calciatori alla luce delle tragiche circostanze dell’affare George Floyd. L’applicazione delle leggi del gioco è lasciata agli organizzatori delle competizioni, che devono dimostrare un buon comportamento significato e prendere in considerazione il contesto che circonda gli eventi”.