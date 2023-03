Assoluzione per Aurelio De Laurentiis che era accusato di falso uso di fatture per operazioni inesistenti dalla settima sezione penale del Tribunale di Napoli. Oltre al presidente del Napoli, sono stati assolti anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ad del Monza Adriano Galliani, l’ex patron della Fiorentina Andrea Della Valle e l’ex presidente del Chievo, Luca Campedelli, come riporta il Corriere dello Sport. Condannato invece ad un anno Alessandro Moggi, con pena sospesa, per non aver contabilizzato una fattura relativa a una consulenza per la cessione di Ezequiel Lavezzi. Mentre l’argentino, che ha giocato nel Napoli dal 2007 al 2013, è stato assolto.