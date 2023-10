Dopo il caso Pogba, eccoL'ultima pausa Nazionali era arrivata la doccia fredda per il francese, mentre questa volta è il centrocampista italiano a finire nel mirino. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine per scommesse su piattaforme illegali e tra gli indagati c'è anche lui. In attesa di ulteriori passi, arrivano però le prime reazioni.Dall'ambiente bianconero filtra un clima di attesa per capire come andranno le indagini, considerando che a carico di Fagioli al momento non c'è alcun deferimento, ma solo l'apertura di un fascicolo. Per il centrocampista non è prevista una sospensione dall'attività agonistica da parte del club: Fagioli, presente ieri in tribuna all'evento 'Together, a Black & White show', insieme ai compagni non convocati in nazionale, continuerà a far parte regolarmente della rosa a disposizione di Max Allegri, come riporta calciomercato.com.