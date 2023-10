Sandro Sabatini ha commentato su calciomercato.com la notizia riguardante l'indagine sulle scommesse in cui è coinvolto Fagioli: "Se Nicolò Fagioli ha sbagliato è giusto che paghi. Ma che la sua punizione sia “esemplare” nel senso di esempio, non di severità giustizialista e populista. Perchè è improprio chiamarlo gioco, seppure con l’aggiunta “d’azzardo”. La scommessa quotidiana non è un gioco, né un divertimento. È dipendenza patologica."