Beppe, ex calciatore, è stato assolto nel 2021 dopo un lungo processo dall'accusa di presunta combine in primo grado dal tribunale di Piacenza e poi da quello di Modena "perché il fatto non sussiste". Un caso ben più grave di quello che sta coinvolgendo Nicolò Fagioli, sul quale Signori alla Gazzetta ha detto: "Mi limito a dire che al momento è solo indagato. Se la mia vicenda è servita a cambiare il modo di affrontarla? Assolutamente no, il fattore mediatico supera quello umano".