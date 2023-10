Come rivela La Repubblica, già a luglio Fabrizioaveva pubblicato un'accusa gravissima nei confronti di Nicolò, ora nella bufera per il caso delle scommesse sportive su piattaforme online illecite: “Ha una dipendenza dal gioco d’azzardo”, aveva sostenuto il re dei paparazzi attirando ovviamente su di sè pesanti critiche, anche perché l'accusa era accompagnata da inverosimili stime sulle cifre perse dal giocatore dellaper la sua presunta ludopatia, senza alcun elemento concreto a supporto della propria tesi. Stando al quotidiano, non è noto se l’indagine della FIGC sia partita da quel post, ma viene da escluderlo.