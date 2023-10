Sa di rischiare una lunga squalifica ma sta cercando di concentrarsi solo sul campo. Nicolòè uno dei pochi bianconeri a essere rimasto alla Continassa. Lunedì ha partecipato alla festa del Pala Alpitour per i 100 anni degli Agnelli con la Juve: il club aspetterà un’eventuale squalifica prima di decidere come agire, anche perché Nicolò, cresciuto in bianconero, è un patrimonio che va tutelato. Fagioli non guida, si muove con un amico-autista che lo accompagna agli allenamenti. Abita in centro e accanto a lui c’è la fidanzata Giulia Bernacci. La sua unica ambizione ora è la normalità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.