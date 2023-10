Nicolò Fagioli è stato squalificato per sette mesi dalla giustizia sportiva ma potrebbero esserci ulteriori sviluppi sulla vicenda, non legati all'aspetto sportivo. Gli inquirenti torinesi, riferisce Tuttosport, acquisiranno i verbali dell’interrogatorio reso da Fagioli alla Procura Figc per valutare l’apertura di un fascicolo in relazione alle presunte, gravi, minacce subite dal centrocampista («Ti spezziamo le gambe» è la più eclatante tra quelle raccontate al procuratore Chiné). La mezzala non ne aveva fatto menzione con i pm torinesi, che lo stanno indagando per esercizio abusivo del gioco d’azzardo. Ma, ora,