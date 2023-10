Nell'inizio di settembre, una visita segreta a Roma ha portato Nicolòad affrontare il. La dettagliata confessione riguardava il suo coinvolgimento nell'ampia inchiesta della procura di Torino sulle scommesse illegali, guidata dalla pm. Le indagini della squadra mobile di Torino hanno individuato Fagioli tra migliaia di utenti, portando a segnalazioni alle autorità sportive. Il giovane si è successivamente autodenunciato all'ufficio guidato da, collaborando con gli inquirenti per spiegare le sue azioni, considerate "molto gravi" dal punto di vista sportivo. Pur ammettendo la propria responsabilità diretta, ha negato ogni coinvolgimento in attività di coordinamento o "proselitismo". I suoi avvocati, Ferrari e Simbari, hanno enfatizzato il suo atteggiamento responsabile e trasparente, sottolineando il desiderio di Fagioli di contribuire alle indagini.È stato chiarito se Fagioli abbia citato altri colleghi durante gli interrogatori? Questo rimane un punto incerto. Tuttavia, la sua cooperazione potrebbe influenzare eventuali decisioni sul suo futuro nel mondo del calcio. L'atteggiamento conciliante dipotrebbe essere preso in considerazione per un, anche se non esclude la possibilità di una squalifica secondo l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che prevede almeno tre anni di stop e una multa di 25 mila euro per il coinvolgimento in scommesse. Mentre le implicazioni sportive sono chiare, le conseguenze penali dipendono dalla portata del coinvolgimento di Fagioli nei circuiti illegali e in un'ipotetica organizzazione di scommesse.Il procuratore federale dovrebbe concludere l'indagine entro la fine di ottobre, con probabile deferimento di Fagioli. Prima che venga notificato l'atto,Il caso, recentemente reso pubblico, si è ulteriormente complicato con l'inchiesta in corso del procuratore Chiné, che continua a indagare e interrogare persone legate a Fagioli, tra cui suoi compagni di squadra della Juve. Il coinvolgimento di più attori nel mondo del calcio solleva interrogativi sul potenziale impatto di questa vicenda sul futuro delle carriere coinvolte.