Come racconta il Corriere dello Sport, Fagioli avrebbe ammesso la propria responsabilità diretta. Parlando però del suo coinvolgimento a livello marginale e senza attività di coordinamento né “proselitismo”. «Nicolò è sereno e ha un atteggiamento responsabile e trasparente in questa vicenda dove non ha un ruolo rilevante - hanno spiegato i suoi avvocati Ferrari e Simbari - Anzi, vuole dare un contributo alle indagini». Il calciatore ha parlato solo di sé stesso?