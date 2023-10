Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della Squadra mobile della Procura di Torino, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta e dal Procuratore reggente Enrica Gabetta, in merito alle scommesse nel calcio. Gli agenti della Squadra mobile diretti da Luigi Mitola, riporta il Corriere della Sera, sono arrivati a Fagioli nella primavera scorsa, e non (solo) per tracce digitali e informatiche, seguendo le piattaforme illegali, ma anche perché la polizia aveva puntato gli occhi su un personaggio sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata e i suoi conti dei crediti da recuperare.