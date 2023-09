Stando a Il Corriere dello Sport, Paulpotrebbe disertare il confronto al Tribunale di Parigi con suo fratello maggiore, incriminato un anno fa per tentata estorsione e associazione a delinquere. L'udienza è fissata per il prossimo venerdì, 15 settembre. La presenza del centrocampista dellanon è scontata, nonostante sia ritenuta molto importante per stabilire le eventuali colpe in una vicenda molto complessa e triste per lui, che lo scorso autunno ha scosso la Francia a poche settimane dal Mondiale in Qatar.