Non termina qui il caso Emre Can. Dopo lo sfogo del centrocampista tedesco e la parziale retromarcia, l'ex Liverpool parlerà con Sarri e con la dirigenza della Juventus per capire cosa fare a gennaio e come riporta Il Corriere della Sera al momento nessuna ipotesi è esclusa dalla permanenza a Torino fino alla cessione. Tutto dipenderà anche da quanto il calciatore giocherà da qui all'inizio del 2020. Al suo ritorno dal ritiro della Germania, intanto, il calciatore e il suo entourage faranno il punto su tutto dopo qualche giorno di maretta.