Cosa succede con Dzeko? I suoi agenti e gli intermediari che stanno provando a portarlo via dalla Roma in ogni modo e lo faranno anche nel tempo che resta in questa finestra di mercato. Proprio come un girone fa a cavallo della sfida al Verona Dzeko cerca una via d'uscita da Roma: all'andata non giocò perché di fatto era a un passo dal cambiare squadra, virtualmente venduto alla Juventus, ora per le questioni aperte con Fonseca. E alla "vigilia" della Juve resta il caso da risolvere. L'affare con Sanchez e l'Inter non è andato in porto, anche se sembra ancora la pista più calda. Cosa può accadere ora? Come scrive calciomercato.com, oggi gli agenti e gli intermediari proveranno un ultimo contatto fra le parti con entrambi i giocatori, e quindi non solo Dzeko ma anche Sanchez, che sperano nel buon esito dell'affare. Servirà un lavoro di mediazione attivissimo e non scontato per trovare una quadra anche perché la possibilità di un inserimento in extremis di Juventus, Manchester City o Manchester United (contattate dagli intermediari in questi giorni) è tutt'altro che vicina. Se non si riaprirà la pista Inter, quindi, Dzeko dovrà trovare il modo di sanare il suo rapporto con l'ambiente, con i Friedkin e soprattutto con Fonseca.