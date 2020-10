1









Quello di Paulo Dybala è diventato un vero e proprio caso. Da una parte le due panchine contro Roma e Crotone, dall'altra un rinnovo che tarda ad arrivare. La trattativa va avanti da mesi, è iniziata prima del lockdown ma la fumata bianca ancora non c'è stata. E probabilmente non sarà nemmeno vicina, anche se l'agente del giocatore Jorge Antun è a Torino per parlare con la società. Dybala vuole rimanere alla Juve ma con un ruolo centrale nel nuovo progetto, se Pirlo non dovesse soddisfare le sue richieste l'argentino potrebbe anche pensare all'addio. Intanto scalda i motori per il debutto in Champions con la Dinamo Kiev.