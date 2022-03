Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sull'imminente addio di Dybala alla Juve. Ecco il suo commento: "Spero che resti in Italia. Mi hanno sorpreso i modi, ma c’era un preludio già da tempo. Le dichiarazioni di Arrivabene allontanavano Dybala dal rinnovo, tant’è che nell’ultima riunione gli è stato detto: "Non abbiamo bisogno di te". Non si fa così, o meglio si doveva fare prima. Detto questo, mi ha sorpreso molto che non gli abbiano offerto nulla. Spero che resti in Italia perché è un grande giocatore. In teoria può andare all’Inter, ma anche il Milan può farci un pensiero".