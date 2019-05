Giocherà la Copa America con la Selección, ma un occhio sarà sempre puntato a Torino e a una storia bianconera che potrebbe improvvisamente interrompersi: Paulo Dybala è destinato ad essere uno dei nomi più caldi dell’estate juventina. La questione relativa alla Joya era tra i motivi di contrasto (ma forse sarebbe meglio definirla “differenza di vedute”) tra Max Allegri e Pavel Nedved. Sì, perché il vicepresidente avrebbe voluto e vorrebbe tutt’ora puntare sull'argentino nonostante una stagione deludente, al contrario del tecnico. Eppure Dybala non è considerato un vero “incedibile” neppure dalla dirigenza e, anche senza Allegri, il rebus è ancora lontano dalla soluzione. Dalle big di Premier al Bayern fino al nuovo assalto dell’Atlético, sono molti i club in Europa a volere Paulo: la Juve, in ogni caso, aspetta un’offerta a tre cifre per liberare il proprio numero 10.