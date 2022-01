Intervistato sul tema da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero Franco Causio ha detto la sua su Paulo Dybala e sul suo rinnovo con la Juve, che appare sempre più in bilico. Ecco il suo pensiero: "Non si doveva arrivare a questo punto, il contratto andava rinnovato prima della scadenza. Adesso tutto diventa più difficile. La Juventus sta riflettendo, si parla di un accordo di fatto già raggiunto con il giocatore e di una possibile offerta al ribasso del club, che ha deciso di temporeggiare. Dybala ormai ha 28 anni, deve dimostrare di poter fare la differenza sempre: è forte ma deve trovare la continuità dei grandi giocatori, così può convincere il club. Non ci sono tanti soldi ed è anche giusto che una società rifletta bene prima di investire una cifra così importante. Alla Juve il motto è sempre lo stesso: i giocatori passano, la società resta".