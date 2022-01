Intervistato sul tema da Tuttosport, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua su Paulo Dybala e sulle trattative per il rinnovo con la Juve, che appare sempre più in bilico. Ecco il suo pensiero: "Nei prossimi mesi si vedrà il vero valore di Paulo, al di là del talento smisurato che non è in discussione. Dybala ha sbagliato a dire che non deve dimostrare nulla perché alla Juventus i giocatori devono dimostrare ogni giorno. L’approccio duro di Arrivabene mi piace, mi ricorda un po’ quello dei miei tempi quando la triade ci parlava in modo schietto nello spogliatoio. Sicuramente Arrivabene, oltre che in televisione, sarà schietto e diretto anche in privato".