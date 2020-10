In casa Juve sta nascendo un caso Dybala: l'argentino è rimasto in panchina nelle ultime due partite contro Roma e Crotone e non ha preso benissimo il fatto che Pirlo lo abbia fatto scaldare per poi non mandarlo in campo. Dall'altra parte c'è una trattativa per il rinnovo che sta andando per le lunghe, iniziata prima del lockdown e ancora in corso tra alti e bassi. Nel frattempo, Manchester United e Chelsea sono alla finestra per seguire la situazione, pronte a intervenire se i rapporti tra La Joya e la Juventus dovessero complicarsi.