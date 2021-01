1









Il futuro di Radu Dragusin alla Juventus è sempre più in bilico. Il difensore centrale classe 2002, che dopo il debutto tra i grandi è in orbita prima squadra è anche in scadenza di contratto a giugno 2021. Il rischio di perdere il ragazzo a parametro zero è concreto, anche se la dirigenza non è allarmata e, come riporta Calciomercato.com, il nuovo contratto è già pronto sul tavolo. Quelle che mancano sono ancora le firme, posticipate per vari motivi. In queste settimane così ci sono stati alcuni club che hanno approfittato della situazione per provare ad inserirsi. Su tutte il Lipsia.



ALL'ESTERO - I tedeschi hanno fatto un'offerta all'entourage del giocatore, che insieme al ragazzo la sta valutando sia a livello economico che progettuale. Più indietro, si piazzano Tottenham e Newcastle che hanno già fatto un sondaggio. La Juve si sente forte del contratto già pronto e solo da firmare, nei prossimi giorni è in programma un nuovo appuntamento per mettere nero su bianco e allontanare tutti i club interessati a Dragusin. IN COPPA - Intanto il giocatore potrebbe scendere in campo mercoledì prossimo contro la Spal in Coppa Italia. Il classe 2002 piace ad Andrea Pirlo e la società è pronta a scommettere su un futuro da protagonista. I bianconeri credono nella crescita del difensore tanto che hanno fatto sapere al Sassuolo di non volerlo inserire nell'affare Scamacca come contropartita. Era proprio quello di Dragusin il primo nome richiesto dall'ad neroverde Carnevali, che ha poi virato su Nicolò Fagioli.