Da indiscusso protagonista a bocciato di lusso, tutto in una stagione: Douglas Costa è consapevole di essere reduce da un'annata disastrosa, ma vuole rimettersi subito in gioco per la Juventus. Sì, perché la volontà dell'esterno brasiliano è quella di rimanere a Torino, dimostrando alla società di potersi rilanciare agli ordini di Maurizio Sarri: questa la posizione del Flash comunicata a Paratici e Nedved, che da parte loro stanno però aspettando offerte convincenti per cederlo. E la scelta sull'erede è già stata fatta, con Federico Chiesa in pole position tra gli obiettivi per l'attacco.